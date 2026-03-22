O statuie veche de o mie de ani a zeului Shiva a fost restaurată după ce a fost spartă în 10.000 de fragmente

Această sculptură din gresie, înaltă de cinci metri și cântărind șapte tone, provine de la situl fostei capitale a imperiului khmer, Koh Ker. Ea îl reprezintă pe zeul hindus Shiva cu zece brațe și cinci fețe, potrivit Le Figaro.

Ruinele templului din Koh Ker, din nordul Cambodgiei, au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2023. Shiva dansator, care a putut „renaște după restaurarea completă”, a fost dezvăluit miercuri, la Centrul de conservare din Angkor, în orașul Siem Reap (nord-vest), unde se află celebrul sit Angkor Wat, a precizat ministerul.

Experții cambodgieni, în cooperare cu Școala Franceză de Orientul Îndepărtat (EFEO), au petrecut cinci ani restaurând această operă monumentală, a adăugat acesta.

Statuia „a fost răsturnată în secolul al XIV-lea și spartă în peste 10.000 de fragmente de către jefuitori” în timpul anilor de război civil prin care a trecut țara, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, al EFEO și al altor actori implicați în reconstrucția sa.

„Această restaurare constituie o mărturie puternică a eforturilor depuse pentru ca jefuitorii să nu aibă ultimul cuvânt”, au declarat aceștia.

Alte 74 de obiecte restaurate

În cursul operațiunii, restauratorii au inventariat 2.750 de fragmente cu suprafețe sculptate și au identificat peste 700 de îmbinări, potrivit comunicatului.

Autoritățile speră să reinstaleze sculptura la Koh Ker pentru a atrage mai mulți turiști la sit, a indicat ministerul.

Luna trecută, Cambodgia a primit înapoi 74 de obiecte de artă restituite țării după ce au fost jefuite de un renumit traficant britanic de antichități, Douglas Latchford.

Experții estimează că mii de relicve au fost scoase ilegal din Cambodgia de-a lungul anilor.

Potrivit acestora, acest trafic a prosperat de la mijlocul anilor 1960 până în anii 1990, o perioadă de război civil și instabilitate care a cunoscut, în special, apariția regimului genocid al Khmerilor Roșii (1975-1979) și a lăsat prețiosul patrimoniu fără protecție.