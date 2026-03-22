Prima pagină » Life-Inedit » O statuie veche de o mie de ani a zeului Shiva a fost restaurată după ce a fost spartă în 10.000 de fragmente

O impunătoare statuie a zeului Shiva dansând, care datează din secolul al X-lea, care fusese spartă în peste 10.000 de fragmente cu câteva decenii în urmă, a fost restaurată cu succes în Cambodgia, a anunțat, Ministerul Culturii al țării.
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
22 mart. 2026, 13:40, Life-Inedit

Această sculptură din gresie, înaltă de cinci metri și cântărind șapte tone, provine de la situl fostei capitale a imperiului khmer, Koh Ker. Ea îl reprezintă pe zeul hindus Shiva cu zece brațe și cinci fețe, potrivit Le Figaro.

Ruinele templului din Koh Ker, din nordul Cambodgiei, au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2023. Shiva dansator, care a putut „renaște după restaurarea completă”, a fost dezvăluit miercuri, la Centrul de conservare din Angkor, în orașul Siem Reap (nord-vest), unde se află celebrul sit Angkor Wat, a precizat ministerul.

Experții cambodgieni, în cooperare cu Școala Franceză de Orientul Îndepărtat (EFEO), au petrecut cinci ani restaurând această operă monumentală, a adăugat acesta.

Statuia „a fost răsturnată în secolul al XIV-lea și spartă în peste 10.000 de fragmente de către jefuitori” în timpul anilor de război civil prin care a trecut țara, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, al EFEO și al altor actori implicați în reconstrucția sa.

„Această restaurare constituie o mărturie puternică a eforturilor depuse pentru ca jefuitorii să nu aibă ultimul cuvânt”, au declarat aceștia.

Alte 74 de obiecte restaurate

În cursul operațiunii, restauratorii au inventariat 2.750 de fragmente cu suprafețe sculptate și au identificat peste 700 de îmbinări, potrivit comunicatului.

Autoritățile speră să reinstaleze sculptura la Koh Ker pentru a atrage mai mulți turiști la sit, a indicat ministerul.

Luna trecută, Cambodgia a primit înapoi 74 de obiecte de artă restituite țării după ce au fost jefuite de un renumit traficant britanic de antichități, Douglas Latchford.

Experții estimează că mii de relicve au fost scoase ilegal din Cambodgia de-a lungul anilor.

Potrivit acestora, acest trafic a prosperat de la mijlocul anilor 1960 până în anii 1990, o perioadă de război civil și instabilitate care a cunoscut, în special, apariția regimului genocid al Khmerilor Roșii (1975-1979) și a lăsat prețiosul patrimoniu fără protecție.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde vor fi ploi, ninsori și lapoviță. Prognoză de ultim moment, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Scriitorii români, întrebați despre folosirea AI în literatură. „E ca și cum ai trimite pe altcineva la întâlnire cu fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit”
Libertatea
Ai mâncat sarmale de post din LIDL România? Din ce sunt făcute, de fapt
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor