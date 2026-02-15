Prima pagină » Știri externe » Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul

Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul

Un român a încercat să răpească un copil. Incidentul s-a produs într-un supermarket din Italia. Românul a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul, dar ulterior a fost arestat.
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
15 feb. 2026, 12:36, Știri externe

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul prânzului, la ieșirea dintr-un supermarket din Bergamo, potrivit Corriere Della Serra. Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe român în timp se smulge copilul din brațele mamei.

El a fost oprit de părinți, dar în timpul incidentului piciorul copilului, o fată de un an și jumătate, a fost fracturat.

Părinții, paznicii magazinului și mai mulți martori au reușit să-l oprească pe agresor. Ulterior, acesta a fost arestat de polițiștii italieni.

Se pare că românul este o persoană fără adăpost. Agresorul riscă o pedeapsă mare pentru vătămare corporală gravă și tentativă de răpire asupra unui copil.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Obiceiuri populare de Lăsatul Secului de carne. Semnificația „bătutului alviței” și alte ritualuri
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor