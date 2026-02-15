Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul

Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul prânzului, la ieșirea dintr-un supermarket din Bergamo, potrivit Corriere Della Serra. Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe român în timp se smulge copilul din brațele mamei.

El a fost oprit de părinți, dar în timpul incidentului piciorul copilului, o fată de un an și jumătate, a fost fracturat.

Părinții, paznicii magazinului și mai mulți martori au reușit să-l oprească pe agresor. Ulterior, acesta a fost arestat de polițiștii italieni.

Se pare că românul este o persoană fără adăpost. Agresorul riscă o pedeapsă mare pentru vătămare corporală gravă și tentativă de răpire asupra unui copil.