Român eliberat după mai bine de un an de detenție în Venezuela

Cristian Cenușe, în vârstă de 37 de ani, a fost reținut în septembrie 2024 de Garda Națională venezueleană.

Turistul român se afla într-un autobuz care circula dinspre Columbia spre Caracas când a fost arestat. Autoritățile din Venezuela nu au prezentat acuzații clare împotriva sa. Cenușe face parte dintr-un grup de cetățeni străini eliberați noaptea trecută de regimul Maduro.

Cooperare internațională pentru eliberare

MAE a transmis mulțumiri Delegației Uniunii Europene la Caracas pentru asistența consulară acordată. Reprezentanții UE au preluat cetățeanul român imediat după eliberare. Cehia a oferit sprijin esențial pentru revenirea românului în țară.

Autoritățile române au cooperat strâns cu partenerii europeni de la semnalarea cazului. Departamentul Consular a întreprins demersuri constante în relație cu Venezuela și cu familia cetățeanului. Obiectivul a fost dublu: asigurarea asistenței consulare și obținerea eliberării.

Deținuți politici eliberați de Venezuela

Alături de românul Cristian Cenușe au fost eliberați deținuți din Cehia, Irlanda, Germania, Ucraina și Țările de Jos. Un cetățean ceh reținut în 2024 se numără printre cei eliberați, conform Reuters. Autoritățile venezuelene îl acuzaseră că plănuia asasinarea lui Nicolas Maduro și răsturnarea guvernului.

Ministerul ceh de Externe a respins aceste acuzații, considerându-le nefondate. Fostul ministru Jan Lipavsky a declarat anul trecut că încarcerarea a fost „ilegală, fără acuzații și fără proces echitabil”. „După câteva săptămâni de negocieri intense, am reușit să obținem eliberarea”, a confirmat ministrul de Externe al Cehiei, conform Reuters.

Situația monitorizată de MAE din octombrie 2024

MAE a menționat că situația cetățeanului român se află în atenția instituției din octombrie 2024. Departamentul Consular a menținut legătura permanentă cu autoritățile venezuelene și cu familia românului. Cristian Cenușe urmează să ajungă în România în perioada următoare.