Prima pagină » Social » Un român, rănit ușor în accidentul feroviar din Spania

Un român, rănit ușor în accidentul feroviar din Spania

Un român a fost rănit ușor în accidentul feroviar produs duminică în Spania, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
Un român, rănit ușor în accidentul feroviar din Spania
Foto: captură X
Cosmin Pirv
19 ian. 2026, 13:21, Social

MAE de la București a anunțat marți că reprezentanții Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetățean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul feroviar de duminică.

Reprezentanții MAE arată că acesta a fost rănit ușor și starea sa este bună, fiind deja externat.

Anterior, ministerul anunța că a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.

Bilanțul victimelor accidentului feroviar din Spania a ajuns la 39 de morți, relatează Sky News.

De asemenea, aproximativ 170 de persoane au fost rănite.

„Trenul Iryo 6189 Malaga, spre Madrid, a deraiat la Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, aflat pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor