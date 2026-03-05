Patru Compartimente de Primiri Urgențe ale unor spitale din țară, finanțate direct de la bugetul de stat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat joi, un ordin prin care patru compartimente de primiri urgențe din țară sunt incluse în sistemul de finanțare directă de la bugetul de stat. Finanțarea directă permite acces la resurse dedicate pentru activitatea de urgență: echipe medicale, medicamente, materiale sanitare și investigațiile necesare pacienților care ajung în aceste structuri.