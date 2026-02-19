Deputat PSD: În logica „reformei” Bolojan, educația nu își găsește locul

„Instabilitate la vârf, improvizație administrativă și absența unei conduceri competente – acesta este, în realitate, semnalul transmis întregului sistem de învățământ. În continuare, învățământul românesc este tratat cu aroganță și dispreț, în timp ce se vorbește despre reforme. Așa arată, de fapt, „reforma” Bolojan: începe cu sistemul de educație al României. Dar nu pe plus. Ci pe minus. Accelerat. Cronicizat”, spune Mihai Fifor, pe Facebook.

Acesta amintește că din iunie 2025, profesorii au fost primii care au resimțit impactul măsurilor adoptate.

„Statisticile oficiale ale INS arată fără echivoc că, în Învățământ, puterea de cumpărare a scăzut cu 12,5% în ultimele șase luni – cea mai accentuată reducere dintre toate categoriile de salariați și cea mai severă contracție pentru acest sector de la criza 2009–2010 încoace. În condițiile creșterii normei de predare și ale altor decizii care, în esență, comprimă veniturile reale, efectul cumulat este mult mai dur: puterea de cumpărare a profesorilor se diminuează, în termeni reali, cu aproximativ 25–30%. Nu o spun eu, o spun specialiști respectați ai țării. Să ne înțelegem. Nu discutăm despre o reformă autentică, ci despre o presiune structurală asupra corpului profesoral, care duce la degradarea statutului dascălului și la perpetuarea subfinanțării sistemice a educației. Și atunci, legitim, te întrebi, oare ce l-a supărat atât de tare pe premier încât să se răfuiască, cu o asemenea înverșunare, cu dascălii, cu viitorul copiilor noștri și, implicit, cu viitorul țării. Ce obsesie a austerității oarbe transformă educația într-o țintă predilectă exact într-un moment în care ar fi trebuit consolidată, nu slăbită?”, adaugă Fifor.

Social-democratul precizează că nu îl interesează „frustrările premierului”, ci ca dascăl și ca părinte, își dorește o persoană competentă la vârful Ministerului Educației, care să înțeleagă nevoile reale ale educației din România și care să îi respecte pe profesori și să îi prețuiască pe copii.

„Nu cineva care pare că s-a luat la trântă, pe viață și pe moarte, cu tot ce înseamnă învățământul din această țară. Pentru că atunci când lovești în profesori, nu faci economie. Tai direct din viitorul României. Așa că, revenind, vă întreb, domnule Bolojan: cât mai țineți captiv Ministerul Educației? Urmează luni de foc pentru copii, dascăli și părinți. Chiar v-ați propus, programatic, să puneți la pământ viitorul acestei țări?”, întreabă, retoric, Mihai Fifor.