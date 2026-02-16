Prima pagină » Știri externe » Un tren a deraiat din cauza unei avalanșe în Elveția

Un tren a deraiat din cauza unei avalanșe într-un canton din Elveția. Echipele de intervenție spun că „probabil sunt răniți”. Accidentul s-a produs luni dimineață.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 feb. 2026, 10:22, Social

Trenul a deraiat luni dimineață lângă Goppenstein, potrivit lematin.ch. O operațiune de salvare este în desfășurare.

„Deraierea trenului, probabil cu răniți, operațiune în curs, mai multe informații vor urma”, a anunțat poliția din Valais într-un mesaj scurt difuzat pe X.

Trenul implicat a plecat din Spiez la ora 6:12. Se pare că a deraiat între Goppenstein și Hohtenn cu aproximativ 80 de pasageri la bord.

Se crede că o avalanșă este cauza deraierii. Linia Frutigen-Brig este închisă între Goppenstein și Brig, conform Căilor Ferate Federale Elvețiene (SBB). Mai multe instituții din industria feroviară vorbesc despre o avalanșă.

Joia trecută, o alunecare de zăpadă a blocat accesul în valea Lötschental, întrerupând drumul cantonal din apropierea orașului Goppenstein.

