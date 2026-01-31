Prima pagină » Social » Un bărbat a murit într-un incendiu care i-a cuprins casa, provocat de jarul căzut din sobă

Un bărbat de 72 de ani a murit sâmbătă în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de jarul căzut din sobă. Incendiul a avut loc în localitatea Crestur din județul Bihor.
Foto: ISU Bihor
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 14:49, Social

Potrivit ISU Bihor, pompierii au fost sesizați sâmbătă în jurul orei 7.20 cu privire la producerea unui incendiu la o locuință situată în Crestur, comuna Petreu, apelantul precizând faptul că exista posibilitatea ca proprietarul să fi fost surprins de flăcări în interior.

La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, ardeau generalizat și deosebit de violent, acoperișul locuinței și una dintre camere, al cărei tavan se prăbușise.

Pompierii au intervenit simultan pentru căutarea și evacuarea victimei, respectiv pentru localizarea și lichidarea focarelor, însă în interiorul încăperii cuprinse de flăcări au găsit trupul carbonizat al proprietarului.

Incendiul a fost stins în aproximativ 30 de minute.

