Un bărbat a fost găsit carbonizat pe o pășune incendiată din Bihor

Pompierii militari bihoreni au intervenit la sfârșitul săptămânii trecute pentru stingerea a 18 incendii produse la terenuri, pășuni împădurite și păduri din 14 localități, respectiv pentru lichidarea a două incendii propagate de la vegetația uscată la gospodării.

Începând de sâmbătă, de la prânz, până duminică, după ora 23.00, echipajele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor au acționat pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pentru localizarea și lichidarea a 20 de incendii provocate, cel mai probabil, de localnicii care și-au igienizat terenurile aprinzând vegetația uscată.

Potrivit ISU Bihor, incendiile s-au manifestat pe o suprafață totală de aproximativ 129 de hectare de terenuri, păduri și pășuni din 14 localități ale județului. Dintre acestea, patru incendii au afectat aproape 20 de hectare de litieră de pădure pe raza localităților Tomnatic, Tărcaia, Lugașu de Jos și Colești.

Sâmbătă, echipajele Stației de Pompieri Ștei au intervenit pentru stingerea unui incendiu propagat de la vegetația uscată aprinsă, la o magazie din lemn din cadrul unei gospodării din localitate. În aceeași zi, pompierii din Beiuș au stins un incendiu produs în împrejurări similare, la două anexe din cadrul a două gospodării învecinate, situate în localitatea Saca, comuna Budureasa.

Echipajele de pompieri au reușit să salveze din calea flăcărilor o locuință aflată în imediata proximitate a focarelor.

În urma evenimentului, la una dintre gospodării au ars un hambar și bunuri depozitate în interior (circa 30 de baloți de fân, două tone de porumb și diferite scule și unelte gospodărești), iar la gospodăria învecinată a ars un șopron.

Tot sâmbătă, paramedicii din cadrul Stației Aleșd au fost solicitați să intervină în localitatea Huta Voivozi, comuna Șinteu, unde un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost găsit pe o pășune afectată de flăcări. Echipajul nu a mai putut face nimic pentru victimă, aceasta fiind găsită carbonizată.

ISU Bihor a transmis că incendiile menționate, au fost provocate, cel mai probabil, de utilizarea focului deschis în spații deschise fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, în scopul igienizării terenurilor prin arderea deșeurilor ori a vegetației uscate.