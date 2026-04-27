UPDATE Incendiu cu flacără violentă și degajări de fum în Sectorul 5. Ard acoperișurile a două locuințe

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin luni pentru stingerea unui incendiu violent cu degajări mari de fum produs în Sectorul 5 al Capitalei.
Percheziții în Gorj la persoane care ar fi preluat și republicat știri fără drept
Percheziții în Gorj la persoane care ar fi preluat și republicat știri fără drept
Dragoș Pîslaru: „România încă este eligibilă pentru fondurile europene, dar depinde de rezolvarea reformelor”
Dragoș Pîslaru: „România încă este eligibilă pentru fondurile europene, dar depinde de rezolvarea reformelor”
Radu Miruță anunță că MApN intenționează să dezvolte un software pentru drone. Ministerul lucrează la formarea unei echipe de tineri ingineri
Radu Miruță anunță că MApN intenționează să dezvolte un software pentru drone. Ministerul lucrează la formarea unei echipe de tineri ingineri
Radu Miruță, despre consultările de la Cotroceni: Trebuie să existe un armistițiu pentru a nu pierde bani
Radu Miruță, despre consultările de la Cotroceni: Trebuie să existe un armistițiu pentru a nu pierde bani
Fragmente de dronă din Tulcea, cu încărcătură explozivă. Încărcătura a fost detonată
Fragmente de dronă din Tulcea, cu încărcătură explozivă. Încărcătura a fost detonată
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 10:41, Social

UPDATE:

ISU București-Ilfov anunță că incendiul a fost lichidat. Acesta s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul are loc pe strada Erou Toma Constantin din Sectorul 5.
Incendiul se manifestă cu flacără violentă și degajări mari de fum la nivelul acoperișurilor a două locuințe cu posibilități de extindere la vecinătăți.

Pompierii intervin atât pentru lichidarea incendiului, cât și pentru protejarea construcțiilor din apropiere.

Nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervin șapte autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și, în sprijin, un echipaj SABIF.

Intervenția este în desfășurare.

