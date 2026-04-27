UPDATE Incendiu cu flacără violentă și degajări de fum în Sectorul 5. Ard acoperișurile a două locuințe

UPDATE:

ISU București-Ilfov anunță că incendiul a fost lichidat. Acesta s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul are loc pe strada Erou Toma Constantin din Sectorul 5.

Incendiul se manifestă cu flacără violentă și degajări mari de fum la nivelul acoperișurilor a două locuințe cu posibilități de extindere la vecinătăți.

Pompierii intervin atât pentru lichidarea incendiului, cât și pentru protejarea construcțiilor din apropiere.

Nu au fost înregistrate victime.

La fața locului intervin șapte autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și, în sprijin, un echipaj SABIF.

Intervenția este în desfășurare.