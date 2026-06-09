UPDATE Stația de metrou Piața Iancului a fost evacuată din cauza unei degajări de fum

UPDATE:

Incendiul a fost stins. Acesta a afectat conductoare electrice aflate in tunel, la aproximativ 30 de metri de peron, au anunțat pompierii.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit pompierilor, degajarea de fum a fost semnalată pe peron.

Echipajele au evacuat persoanele aflate în stație, iar în acest moment se așteaptă oprirea circulației garniturilor de metrou și deconectarea de la electricitate, pentru a permite salvatorilor să pătrundă în tunel.

Nu sunt persoane rănite, anunță ISU.

La fața locului intervin trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.