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Incendiu în Palas Campus din Iași: 50 de persoane evacuate

Un incendiu puternic a izbucnit mieruri dimineața într-un spațiu comercial din Palas Campus din Iași, de unde au fost evacuate aproximativ 50 de persoane. Nu s-au înregistrat victime.
Incendiu în Palas Campus din Iași: 50 de persoane evacuate
Laura Buciu
24 iun. 2026, 07:49, Social
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Potrivit ISU Iași, incendiul a izbucnit la un spațiu comercial situat la parterul clădirii Palas Campus.

Incendiul s-a manifestat cu fum dens, iar la ora transmiterii știrii pompierii evacuează fumul din întreaga clădire, astfel încât să se poată restabili condițiile de siguranță.

Pe timpul intervenției au fost evacuate aproximativ 50 de persoane, fără a fi înregistrate victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Incendiul a fost stins.

Cauza probabilă de producere a incendiului va fi stabilită după finalizarea cercetărilor desfășurate la fața locului.

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