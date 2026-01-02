Minister italian, despre Crans Montana: Numărul total al victimelor este de 47. Primul nume, dat publicității

Potrivit Sky News, este o creștere față de numărul comunicat joi de autoritățile elvețiene, care se refereau la aproximativ 40 de persoane decedate.

Un oficial elvețian a avertizat însă vineri că numărul persoanelor decedate în incendiu ar putea crește.

Stephane Ganzer, șeful serviciului de siguranță al cantonului Valais, unde se află stațiunea de schi, a declarat pentru postul de radio francez RTL: „Există aproximativ 100 de răniți în stare critică. Numărul morților este teribil și ar putea crește”.

Se crede că printre victime se află mulți tineri, dar autoritățile au dificultăți în identificarea cadavrelor din cauza gravității arsurilor.

Ministerul italian de externe a adăugat că 10 italieni au fost transportați la spital după incendiu, iar cinci sau șase persoane sunt încă date dispărute.

Publicația britanică anunță că prima victimă a incendiului a fost identificată ca fiind Emanuele Galeppini, un adolescent italian pasionat de golf.

Numele tânărului de 17 ani a fost dezvăluit de Federația Italiană de Golf, care a declarat că deplânge moartea unui „tânăr sportiv care întruchipa pasiunea și valorile autentice”.

Pagina sa de pe site-ul World Amateur Golf Ranking îl descrie ca un jucător de golf junior italian care locuia în Dubai și care „iubea golful, competițiile și mâncarea”.

