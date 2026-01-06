Incendiul din Elveția: nicio inspecție de siguranță în ultimii 5 ani

Autoritățile locale au recunoscut că niciun control de siguranță nu a fost efectuat la barul „Le Constellation” între 2019 și 2025, ridicând întrebări serioase despre aplicarea normelor de securitate în stațiunile turistice elvețiene. Pompierii locali, sub supravegherea autorităților municipale și cantonale, ar fi trebuit să verifice periodic, de regulă anual, sistemele de alarmă, căile de evacuare și respectarea regulilor de prevenire a incendiilor.

Primarul nu știa că nu s-au făcut verificările

Potrivit Reuters, primarul comunei Montana, Nicolas Feraud, a declarat marți, la Crans-Montana, că autoritățile „nu aveau nicio indicație că verificările nu fuseseră efectuate”. Stațiunea, cunoscută pentru pârtiile de schi și viața de noapte, se întinde peste mai multe comune din cantonul Valais, în sudul Elveției, inclusiv Montana. El a adăugat că spuma fonoizolantă folosită în bar era considerată acceptabilă la momentul instalării.

Incendiul, care a izbucnit de Revelion, a ucis 40 de persoane și a rănit peste 115, majoritatea tineri, din mai multe țări. Identificarea victimelor a fost deosebit de dificilă din cauza arsurilor severe. Procurorii investighează cauzele incendiului și au indicat că focul ar fi pornit probabil de la artificiile tip „sparkler” utilizate în interiorul barului, care au aprins tavanul din subsol.

În urma tragediei, toate artificiile de acest tip au fost interzise în spațiile publice închise din Elveția.

Accesul minorilor în bar, o altă neregulă

Anchetatorii examinează acum posibile încălcări ale legislației privind siguranța împotriva incendiilor și responsabilitatea managerilor barului. „Este un moment tragic, dar trebuie să aflăm exact unde au fost greșelile și să prevenim astfel de tragedii în viitor”, au declarat reprezentanți procuraturii.

Un dosar penal a fost deschis împotriva proprietarilor barului, Jacques și Jessica Moretti, ambii cetățeni francezi, acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea unui incendiu din neglijență. Printre victime se numără minori de 14–17 ani, ceea ce ridică întrebări și despre modul în care se verifică vârsta la intrarea în barurile și cluburile din stațiunile elvețiene.