Resturile unei drone, descoperite într-o zonă împădurită din Argeș

Resturile unei drone au fost descoperite într-o zonă împădurită din Argeș. Incidentul s-a produs duminică. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona.
21 dec. 2025, 12:34, Evenimente

Resturile dronei au fost găsite de un vânător. Acesta a informat autoritățile. Se pare că aparatul de zbor era dotat cu o parașută.

„Astăzi, 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliția Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lerești, județul Argeș, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbușit printre copaci”, a transmis IPJ Argeș.

La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj de poliție. Acesta a izolat zona și a făcut verificări preliminare „în vederea prevenirii oricăror riscuri pentru persoane sau bunuri.”

Totodată, au fost informate instituțiile abilitate „pentru efectuarea cercetărilor specifice și stabilirea naturii obiectului, precum și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.”

