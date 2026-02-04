Prima pagină » Știri externe » Libia a deschis o anchetă privind asasinarea lui Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator

Libia a deschis o anchetă privind asasinarea lui Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator

Parchetul din Tripoli a anunțat miercuri deschiderea unei anchete privind moartea, survenită în ziua precedentă, a lui Seif al-Islam Gaddafi, fiul fostului dictator Muammar Gaddafi, și a confirmat că acesta a fost împușcat mortal.
Libia a deschis o anchetă privind asasinarea lui Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
04 feb. 2026, 12:40, Știri externe

Parchetul a indicat că o echipă însoțită de medici legisti și experți s-a deplasat marți la Zintan, în vestul Algeriei, și a examinat corpul bărbatului considerat de mult timp probabilul succesor al tatălui său, potrivit Le Figaro.

„Această examinare a stabilit că victima a fost rănită mortal prin împușcături”, a precizat Parchetul într-o declarație postată pe Facebook, adăugând că a inițiat proceduri penale pentru a încerca să identifice și să localizeze suspecții. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la aranjamentele funerare pentru Seif al-Islam Gaddafi. Căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității, a fost arestat în 2011 în sudul Libiei. După ce a fost deținut o lungă perioadă de timp la Zintan, a fost condamnat la moarte în 2015 în urma unui proces sumar înainte de a i se acorda amnistia.

Până la anunțul morții sale, locul unde se afla acesta era necunoscut. De la căderea lui Muammar Gaddafi în 2011, Libia s-a luptat să recâștige stabilitatea și unitatea. Două administrații rivale se luptă pentru putere: Guvernul de Uniunea Națională (GNA) cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibah și recunoscut de ONU; și o administrație la Benghazi (est), controlată de mareșalul Khalifa Haftar și fiii săi, care și-au extins prezența militară în sudul țării.

Până în prezent, autoritățile libiene, atât din est, cât și din vest, nu au făcut niciun comentariu. Avocatul francez al lui Seif al-Islam Gaddafi, Marcel Ceccaldi, a declarat pentru AFP că clientul său a fost ucis în casa sa din Zintan de „un comando de patru persoane”, care nu au fost încă identificate.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune, potrivit lui Mihai Voropchievici. Acești nativi vor radia de fericire în februarie 2026
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor