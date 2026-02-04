Libia a deschis o anchetă privind asasinarea lui Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii fostului dictator

Parchetul a indicat că o echipă însoțită de medici legisti și experți s-a deplasat marți la Zintan, în vestul Algeriei, și a examinat corpul bărbatului considerat de mult timp probabilul succesor al tatălui său, potrivit Le Figaro.

„Această examinare a stabilit că victima a fost rănită mortal prin împușcături”, a precizat Parchetul într-o declarație postată pe Facebook, adăugând că a inițiat proceduri penale pentru a încerca să identifice și să localizeze suspecții. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la aranjamentele funerare pentru Seif al-Islam Gaddafi. Căutat de Curtea Penală Internațională pentru crime împotriva umanității, a fost arestat în 2011 în sudul Libiei. După ce a fost deținut o lungă perioadă de timp la Zintan, a fost condamnat la moarte în 2015 în urma unui proces sumar înainte de a i se acorda amnistia.

Până la anunțul morții sale, locul unde se afla acesta era necunoscut. De la căderea lui Muammar Gaddafi în 2011, Libia s-a luptat să recâștige stabilitatea și unitatea. Două administrații rivale se luptă pentru putere: Guvernul de Uniunea Națională (GNA) cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibah și recunoscut de ONU; și o administrație la Benghazi (est), controlată de mareșalul Khalifa Haftar și fiii săi, care și-au extins prezența militară în sudul țării.

Până în prezent, autoritățile libiene, atât din est, cât și din vest, nu au făcut niciun comentariu. Avocatul francez al lui Seif al-Islam Gaddafi, Marcel Ceccaldi, a declarat pentru AFP că clientul său a fost ucis în casa sa din Zintan de „un comando de patru persoane”, care nu au fost încă identificate.