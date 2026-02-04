Prima pagină » Știrile zilei » Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova

Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat miercuri, în contextul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova.
Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova
Radu Mocanu
04 feb. 2026, 14:08, Știri externe

„Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov, miercuri, citat de Le Figaro. Acesta a subliniat că cererea de retragere a forțelor armate ucrainene din regiunea Donbasului este un de o importanță majoră. 

Declarațiile au fost făcute în contextul începerii unei noi runde de discuții la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia încearcă să identifice o cale pentru încheierea conflictului. 

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a anunțat: „Lucrăm în cadrul directivelor președintelui Volodimir Zelenski pentru a realiza o pace dreaptă și durabilă”. 

Una dintre pretențiile cheie ale Moscovei este retragerea armatei ucrainene din Donbas, chiar și din zonele aflate încă sub administrația Kievului. De asemenea, Rusia cerea recunoașterea internațională a teritoriilor ucrainene ocupate ca urmare a Războiului. 

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Bucureștenii fără apă caldă și căldură vor plăti mai puțin la întreținere! Cum se calculează factura, de fapt
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor