Marea Britanie afirmă că bazele sale din Cipru nu vor fi utilizate în operațiuni ofensive

Marea Britanie nu își va folosi bazele din Cipru pentru nicio acțiune ofensivă în criza din Iran, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, făcând referire la o convorbire telefonică dintre prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele cipriot Nikos Christodoulides.
Sursa foto: Chris Furlong/PA Wire/dpa
Alexandra-Valentina Dumitru
21 mart. 2026, 19:26, Știri externe

„Prim-ministrul britanic a reiterat … că securitatea Republicii Cipru este fundamentală pentru Regatul Unit și, în acest scop, s-a luat decizia de a consolida mijloacele care contribuie la măsurile preventive deja existente”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit Reuters.

„În cele din urmă, prim-ministrul a reiterat că bazele britanice din Cipru nu vor fi utilizate pentru nicio operațiune militară ofensivă”.

O dronă de tip Shahed de fabricație iraniană a provocat pagube minore atunci când a lovit instalațiile bazei aeriene britanice Akrotiri din sudul Ciprului pe 2 martie, iar alte două au fost interceptate ulterior.

Nu s-au mai înregistrat alte incidente de securitate cunoscute.

Marea Britanie și-a păstrat suveranitatea asupra a două baze de pe insulă atunci când a acordat independența coloniei sale în 1960.

