Marea Britanie afirmă că bazele sale din Cipru nu vor fi utilizate în operațiuni ofensive

„Prim-ministrul britanic a reiterat … că securitatea Republicii Cipru este fundamentală pentru Regatul Unit și, în acest scop, s-a luat decizia de a consolida mijloacele care contribuie la măsurile preventive deja existente”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit Reuters.

„În cele din urmă, prim-ministrul a reiterat că bazele britanice din Cipru nu vor fi utilizate pentru nicio operațiune militară ofensivă”.

O dronă de tip Shahed de fabricație iraniană a provocat pagube minore atunci când a lovit instalațiile bazei aeriene britanice Akrotiri din sudul Ciprului pe 2 martie, iar alte două au fost interceptate ulterior.

Nu s-au mai înregistrat alte incidente de securitate cunoscute.

Marea Britanie și-a păstrat suveranitatea asupra a două baze de pe insulă atunci când a acordat independența coloniei sale în 1960.