Cipru a început discuțiile cu Marea Britanie cu privire la bazele sale militare

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat miercuri că țara sa a început discuțiile cu Marea Britanie privind viitorul bazelor militare britanice de pe insulă, scrie Reuters.

Inițiativa a venit după un atac cu drone asupra unei instalații militare care a stârnit temeri legate de implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu.

Experții juridici ciprioți au anunțat că sunt îngrijorați de mult timp în privința celor două baze, considerate printre cele mai importante puncte de sprijin britanice în afara Regatului Unit, care au susținut operațiuni în Orientul Mijlociu timp ce multe decenii.

Atacul din 2 martie asupra RAF Akrotiri a cauzat multă nemulțumire în rândul autorităților cipriote.

Acestea au acuzat Marea Britanie de lipsa clarificărilor publice privind utilizarea activelor sale și de absența unui avertisment pentru cei peste 1.000 de locuitori din apropierea bazei.

„Avem un plan clar despre cum să procedăm pas cu pas în ceea ce privește toate problemele legate de bazele britanice din Cipru”, a declarat Nikos Christodoulides reporterilor.

Ziarul britanic Daily Telegraph a raportat că Nicosia solicită noi măsuri de securitate pentru bazele acoperite de tratatul din 1960, care a acordat independența fostei colonii britanice.

În tot acest timp, Marea Britanie a menționat că statutul bazelor nu este renegociabil.

În trecut au existat modificări ale competențelor bazelor. În 2014, Cipru și Marea Britanie au semnat un acord prin care au relaxat restricțiile privind dezvoltarea proprietăților private din Zonele de Bază Suverană (SBA), care acoperă mai puțin de trei procente din suprafața Ciprului.