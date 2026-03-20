Kremlinul restricționează internetul. Rusia blochează rețelele și aplicațiile de mesagerie pe fondul războiului din Ucraina

Măsura afectează activitatea cotidiană a populației, de la angajați de birou până la șoferi de taxi, care nu mai pot folosi aplicații de navigație.

Pe lângă întreruperile de internet, Kremlinul restricționează internetul prin limitarea severă a aplicațiilor de mesagerie. Servicii populare precum Telegram și WhatsApp au fost încetinite sau blocate complet, autoritățile invocând nerespectarea legislației ruse și riscuri la adresa securității naționale. Kremlinul susține că dronele ucrainene pot folosi rețelele mobile pentru navigație, justificând astfel restricțiile.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat existența acestor măsuri, precizând că ele sunt „legale” și „necesare” în contextul conflictului din Ucraina.

Kremlinul restricționează internetul pentru control intern

Potrivit diplomaților occidentali citați de Reuters, scopul real pentru care Kremlinul restricționează internetul este consolidarea controlului intern, în contextul unui război care riscă să erodeze sprijinul populației. Noile legi adoptate în acest an obligă operatorii telecom să întrerupă accesul clienților la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB) și oferă acestuia puteri sporite, inclusiv înființarea de centre proprii de detenție preventivă.

Președintele Vladimir Putin a cerut întărirea controlului asupra „spațiului informațional și digital”, într-un discurs susținut la reuniunea anuală a FSB, marcând aniversarea invaziei din Ucraina.

Inspirația? China și Iran

Surse ruse apropiate autorităților afirmă că Moscova a studiat modelele de control digital din China și Iran, urmărind capacitatea de a bloca segmente largi ale internetului, atât mobil, cât și fix. În prezent, peste 400 de VPN-uri au fost deja interzise, iar tinerii ruși sunt forțați să schimbe constant serviciile pentru a accesa aplicații occidentale precum Instagram sau Snapchat.