Nemulțumire tot mai mare în Rusia față de restricțiile la internet / „Internetul nu mai este acest bun digital universal”

Restricțiile tot mai dure impuse de autoritățile ruse asupra internetului provoacă o creștere vizibilă a nemulțumirii în rândul populației, afectând viața de zi cu zi, mediul de afaceri și chiar susținători ai Kremlinului, potrivit AP.

Într-un weekend recent, câteva zeci de persoane s-au adunat în fața administrației prezidențiale din Moscova pentru a depune plângeri oficiale. Sub privirea atentă a poliției, oamenii au reclamat „întreruperile regulate ale conexiunilor la internet”, blocarea aplicațiilor populare și limitarea accesului la mii de site-uri.

Viața de zi cu zi, dată peste cap

Noile măsuri nu mai sunt resimțite doar ca o problemă politică, ci ca una practică. Restricțiile au început să afecteze activități cotidiene esențiale: comandarea taxiurilor, livrările, plățile electronice sau comunicarea cu familia.

„Acest lucru înfurie un număr imens de oameni”, a declarat politicianul și criticul Kremlinului, Boris Nadejdin, într-un interviu.

Nemulțumirea este cu atât mai mare cu cât restricțiile au ajuns să lovească inclusiv regiuni îndepărtate, care nu au fost afectate direct de conflictul invocat de autorități.

Spre un „ghetou digital”

De ani de zile, Rusia încearcă să controleze strict internetul și să-l izoleze de restul lumii. Însă, în ultima perioadă, măsurile au devenit mult mai agresive.

Pe lângă blocarea a zeci de mii de site-uri și platforme, autoritățile au introdus întreruperi masive ale internetului mobil și au restricționat drastic utilizarea aplicațiilor precum WhatsApp și Telegram.

Avocatul Sarkis Darbinyan, cofondator al grupului RKS Global, spune că obiectivul este clar: împingerea utilizatorilor într-un „ghetou digital” controlat de stat.

„Internetul nu mai este acest bun digital universal”, a avertizat el.

În paralel, autoritățile promovează o aplicație națională, MAX, considerată de mulți drept un instrument de supraveghere.

Autoritățile invocă războiul, dar criticii le contrazic

Oficialii ruși susțin că măsurile sunt necesare pentru securitate, inclusiv pentru a contracara dronele ucrainene care folosesc internetul mobil pentru navigație.

Însă criticii subliniază că restricțiile afectează inclusiv zone care nu au fost niciodată vizate de astfel de atacuri.

Presiune vine și din mediul de afaceri

Nemulțumirea nu vine doar din partea cetățenilor sau a opoziției. Lideri importanți din economie au început să critice public măsurile.

Alexander Șohin, șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, a avertizat că întreruperile „au îngreunat viața atât pentru companii, cât și pentru cetățeni” și a cerut „o soluție sistemică și echilibrată”.

La rândul lor, operatorii telecom au propus alternative mai puțin restrictive, sugerând că ar putea fi vizați doar utilizatorii suspectați, nu întreaga populație.

Antreprenoarea IT Natalya Kasperskaya a criticat dur blocarea VPN-urilor, avertizând că „nu există nicio modalitate tehnică de a bloca VPN-urile fără a perturba întregul internet”.

Proteste prudente, dar în creștere

În ciuda riscurilor, activiștii au încercat să organizeze proteste în mai multe orașe, de la Moscova până la Vladivostok.

Majoritatea cererilor de autorizare au fost respinse, iar unii participanți au fost arestați.

Totuși, au avut loc pichete mici, iar mesajele critice au apărut pe panouri și în spațiul public.

Pentru 12 aprilie, de Ziua Cosmonauticii, opoziția a depus cereri pentru organizarea unor mitinguri simbolice.

„Cosmonautica este imposibilă fără știință și tehnologie, iar acestea sunt imposibile fără internet”, a spus ironic Boris Nadejdin.

„Nemulțumirea este cu adevărat răspândită”

Activista politică Iulia Galyamina a rezumat starea de spirit într-un mesaj public: nemulțumirea față de restricțiile digitale „este cu adevărat răspândită”.

„Cu cât există mai multe proteste publice (…) cu atât mai mare va fi efectul”, a spus ea, referindu-se la blocarea comunicațiilor și limitarea libertății de exprimare.

Într-o Rusie în care protestele sunt strict controlate, reacțiile tot mai vizibile arată că restricțiile asupra internetului nu mai sunt doar o chestiune tehnică sau de securitate, ci una care atinge direct viața de zi cu zi a milioane de oameni.