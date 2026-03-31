Kremlinul respinge propunerea lui Zelenski privind un armistițiu energetic

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat rezervat la inițiativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind instituirea unui armistițiu energetic, insistând asupra unui acord de pace general.
Kremlinul respinge propunerea lui Zelenski privind un armistițiu energetic
Foto: Mediafax Foto
Radu Mocanu
31 mart. 2026, 17:30, Știri externe

Peskov a transmis marți că privește cu scepticism propunerea lui Volodimir Zelenski privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice în perioada Paștelui. 

Oficialul rus a spus că nu a observat o inițiativă concretă în declarațiile liderului ucrainean și a reiterat pretențiile Moscovei în favoarea unui acord de pace, nu a unui armistițiu. 

„În declarațiile lui Zelenski pe care le-am citit, nu am văzut nicio inițiativă clar formulată privind un armistițiu de Paște. Zelenski trebuie să își asume responsabilitatea și să ia decizia corespunzătoare pentru a realiza pacea, nu doar un armistițiu”, a declarat Peskov, citat de Reuters

Luni, președintele Zelenski anunțase că este pregătit pentru un armistițiu energetic cu ocazia sărbătorilor pascale. 

„Dacă Rusia este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, nu vom mai răspunde cu lovituri asupra infrastructurii lor energetice”, a spus Zelenski.

Declarațiile vin după ce forțele armate ucrainene și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în special asupra porturilor petroliere din Golful Finlandei.  

