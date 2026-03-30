Zelenski propune un armistițiu energetic cu Rusia și o încetare a focului de Paște

Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre partenerii internaționali ai Kievului au cerut Ucrainei să reducă atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice globale, informează Bloomberg.

Zelenski nu a precizat ce state au făcut această solicitare.

Președintele ucrainean a afirmat, în răspunsuri audio la întrebările jurnaliștilor publicate luni, că este pregătit să oprească loviturile asupra instalațiilor energetice ruse dacă și Moscova își suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Kievul este pregătit pentru o încetare a focului în orice moment, iar un armistițiu de Paște este una dintre opțiuni, a adăugat el.

„Dacă Rusia este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, nu vom mai răspunde cu lovituri asupra infrastructurii lor energetice”, a spus Zelenski.

Declarația vine în contextul în care Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra rafinăriilor ruse, vizând una dintre principalele surse de finanțare ale efortului de război al Kremlinului.

Atacurile au coincis cu scumpirea petrolului pe piețele internaționale, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței, ca reacție la loviturile aeriene ale SUA și Israelului. Pentru a limita șocul de pe piețele energetice, Washingtonul a permis să cumpere volume suplimentare de petrol rusesc.

Zelenski a avertizat, totodată, că precedentele suspendări temporare ale ostilităților cu Rusia nu au avut efecte de durată.

„Dacă rușii sunt pregătiți, să ne propună oricând”, a spus Zelenski. „Suntem gata să rezolvăm această problemă”.