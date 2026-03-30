Prima pagină » Știri externe » Zelenski propune un armistițiu energetic cu Rusia și o încetare a focului de Paște

Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruse dacă și armata rusă suspendă loviturile asupra sectorului energetic ucrainean.
Iulian Moşneagu
30 mart. 2026, 17:50, Știri externe

Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre partenerii internaționali ai Kievului au cerut Ucrainei să reducă atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, pe fondul turbulențelor de pe piețele energetice globale, informează Bloomberg.

Zelenski nu a precizat ce state au făcut această solicitare.

Președintele ucrainean a afirmat, în răspunsuri audio la întrebările jurnaliștilor publicate luni, că este pregătit să oprească loviturile asupra instalațiilor energetice ruse dacă și Moscova își suspendă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Kievul este pregătit pentru o încetare a focului în orice moment, iar un armistițiu de Paște este una dintre opțiuni, a adăugat el.

Dacă Rusia este pregătită să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, nu vom mai răspunde cu lovituri asupra infrastructurii lor energetice”, a spus Zelenski.

Declarația vine în contextul în care Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra rafinăriilor ruse, vizând una dintre principalele surse de finanțare ale efortului de război al Kremlinului.

Atacurile au coincis cu scumpirea petrolului pe piețele internaționale, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței, ca reacție la loviturile aeriene ale SUA și Israelului. Pentru a limita șocul de pe piețele energetice, Washingtonul a permis să cumpere volume suplimentare de petrol rusesc.

Zelenski a avertizat, totodată, că precedentele suspendări temporare ale ostilităților cu Rusia nu au avut efecte de durată.

„Dacă rușii sunt pregătiți, să ne propună oricând”, a spus Zelenski. „Suntem gata să rezolvăm această problemă”.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
Gandul
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
O companie vrea să vândă lumina soarelui pe timpul nopții: „Armata este foarte interesată”. Problemele semnalate de ecologiști și astronauți
Libertatea
Nu există a doua șansă pentru ele! Cele 3 zodii care iubesc total, dar nu iartă niciodată trădarea
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor