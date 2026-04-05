Iran: Doi bărbați au fost executați pentru colaborare cu Israel în contextul protestelor antiguvernamentale

Doi bărbați au fost executați de autoritățile iraniene condamnați pentru colaborare cu Israelul și Statele Unite, în urma protestelor antiguvernamentale de la începutul anului.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
05 apr. 2026, 15:33, Știri externe

„Mohammad Amini Biglari și Shahin Vahedparast au fost spânzurați după ce cazul a fost revizuit și verdictul final a fost confirmat de Curtea Supremă”, au transmis autoritățile judiciare de la Teheran, potrivit AFP

Cei doi au fost acuzați că au acționat în numele Israelului și al Statelor Unite în cadrul protestelor antiguvernamentale care au început în luna decembrie a anului trecut.  

Manifestațiile au început la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul creșterii costului vieții, și s-au transformat ulterior în proteste antiguvernamentale de amploare. 

Potrivit guvernului de la Teheran, valul a început ca manifestații pașnice, dar s-a transformat în revolte violente ca urmare a intervențiilor externe. 

Cifrele guvernamentale arată că în jur de 3.000 de persoane și-au pierdut viața în cadrul valului de proteste, blamând „acțiunile teroriste” organizate de Israel și Statele Unite. Organizația iraniană pentru drepturile omului, HRANA susține că peste 7.000 de persoane și-au pierdut viața.

După ce Statele Unite și Israel au atacat Iranul, la finalul lunii februarie, autoritățile iraniene au intensificat execuțiile persoanelor asociate cu protestele. 

În ultima săptămâna, șase persoane au fost executate pentru participare la proteste, iar în decursul lunii martie au fost executate alte trei, tot din același motiv.  

