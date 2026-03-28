Manifestații de amploare în Londra: Sute de mii de oameni au protestat față de extrema dreaptă

Zeci de mii de persoane au ieşit sâmbătă pe străzile din centrul Londrei pentru un „Marş pentru a stopa extrema dreaptă”, numeroşi demonstranţi denunţându-l pe liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, care conduce în sondajele de opinie, scrie Reuters.

Potrivit organizatorilor, 500.000 de oameni s-au adunat la Londra pentru a protesta față de ascensiunea extremei drepte.

Evenimentul a cuprins un marș, discursuri în Whitehall – inclusiv un mesaj video din partea primarului Londrei, Sir Sadiq Khan – și un concert în Trafalgar Square. Manifestația a fost organizată de activistul de dreapta Tommy Robinson, potrivit Sky News.

Coorganizatorul protestului, Kevin Courtney, a spus în fața mulțimii adunate la Whitehall că estimările sunt că la „demonstrație participă jumătate de milion de persoane – cea mai mare demonstrație împotriva extremei drepte din istorie”.

În paralel a avut loc și un marș organizat de Coaliția pentru Palestina.

Poliția Metropolitană a anunțat pe X că până în prezent au fost efectuate 25 de arestări la ambele demonstrații – 18 pentru susținerea organizației Palestine Action, două pentru urcarea pe coloanele Galeriei Naționale și cinci pentru alte infracțiuni.

Manifestația de sâmbătă are loc după ce în septembrie anul trecut, peste 100.000 de persoane au participat la un miting de dreapta, Unite The Kingdom, la Londra.

Potrivit Reuters, în sondajele de opinie recente, Reform UK depăşeşte Partidul Laburist al premierului Starmer, dar și alte formaţiuni tradiţionale britanice.