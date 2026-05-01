Suspectul atacului antisemit din nordul Londrei a fost pus sub acuzare

„Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost acuzat de tentativă de omor și posesie de obiecte tăietor-înțepătoare într-un loc public”, se arată în comunicatul poliției, citat de AFP.

Suspectul a fost identificat drept Essa Suleiman, cetățean britanic născut în Somalia.

În urma atacului de miercuri, două persoane au fost rănite. Victimele, identificate ca Shloime Rand, în vârstă de 34 de ani, și Moshe Shine, de 76 de ani au fost transportate la spital. Rand a fost externat, însă Shine continuă să rămână în spital, fiind în stare stabilă.

Atacul de miercuri se înscrie într-o serie de incidente similare, inclusiv incendii și tentative de incendiere care au vizat sinagogi din zonele evreiești ale Regatului Unit.

Autoritățile britanice au ridicat nivelul de alertă teroristă, iar ministerul de Interne a anunțat o finanțare suplimentară în valoare de 25 de milioane de lire pentru securitate comunităților evreiești.