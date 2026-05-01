Trump dezvăluie motivul pentru care nu vrea să poarte vestă antiglonț

Președintele american Donald Trump a dezvăluit joi, într-o discuție cu jurnaliștii prezenți în Biroul Oval, motivul pentru care nu vrea să poate o vestă antiglonț, deși a fost ținta unor tentative de asasinat în ultimii doi ani.
Diana Nunuț
01 mai 2026, 13:50, Știri externe

Președintele american Donald Trump a dezvăluit, joi, că nu este încântat de ideea de a purta vestă antiglonț. Acesta și-a motivat decizia de a nu purta o astfel de vestă pentru că nu i-ar avantaja deloc aspectul fizic.

Întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul purtarea unei veste antiglonț, Trump a răspuns ironic: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”.

Comentariile vin după ce un agent al Serviciului Secret, care purta o vestă antiglonț, a fost împușcat săptămâna trecută în timpul Cinei Corespondenților, care a avut loc la Casa Albă (WHCA). Acesta nu a suferit răni grave.

„Sincer, vesta a făcut o treabă uimitoare, pentru că a oprit un glonț de la distanță mică. Nici măcar nu a vrut să meargă la spital. L-am trimis la spital doar pentru orice eventualitate. Vesta l-a protejat complet. Totuși, pușca aia are o putere enormă. E ca și cum ai fi lovit de Mike Tyson”, a spus el jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval, potrivit The Hill.

Incidentul care a avut loc săptămâna trecută în timpul Cinei Corespondenților este al treilea de acest tip în ultimii doi ani în care Donald Trump ar fi fost vizat sau expus unui potențial risc de atac.

