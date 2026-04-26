Regele Charles își menține vizita în SUA, în pofida atacului armat de la Washington

Palatul Buckingham a anunțat că vizita oficială de patru zile a Regelui Charles în Statele Unite va începe luni conform programului, în ciuda incidentului armat petrecut sâmbătă seara la Washington.

„În urma discuțiilor purtate de ambele părți ale Atlanticului pe parcursul zilei și acționând la recomandarea guvernului, putem confirma că vizita de stat a Majestăților Lor va continua conform planului. Regele și Regina sunt extrem de recunoscători tuturor celor care au lucrat pentru a se asigura că acest lucru rămâne valabil și așteaptă cu nerăbdare ca vizita să înceapă mâine”, se arată în comunicatul Palatului, citat de Sky News.

Cu toate acestea, autoritățile britanice iau în calcul ajustări minore la nivel operațional pentru unele evenimente incluse în agendă.

În timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă, un bărbat de 31 de ani din California a deschis focul în apropierea sălii de bal care găzduia evenimentul. În urma atacului, președintele Donald Trump a fost evacuat și un ofițer a fost lovit, însă a fost protejat de vestă antiglonț.