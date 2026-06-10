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Trump anunță că SUA vor ataca Iranul „foarte dur” în această seară

Liderul american a vorbit cu reporterii în timpul unei ceremonii de semnare în Biroul Oval.
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Sorina Matei
10 iun. 2026, 19:14, Știri externe
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Președintele Donald Trump a spus că Statele Unite vor ataca Iranul „foarte dur” dacă nu se finalizează niciun acord de pace, relatează Reuters.

„Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”, a spus Trump, citând doborârea de către Iran a unui elicopter Apache în Strâmtoarea Ormuz.

„Vom vedea ce se întâmplă, dar i-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou puternic astăzi”, a adăugat el.

Trump a spus că Teheranul ar trebui să semneze acordul cu Washingtonul.

„Vrem o înțelegere semnificativă, vrem o înțelegere care să funcționeze”, a spus el.

„O să atacăm și o să atacăm foarte tare. O să reluăm bombardamentele. Avem dreptul să facem asta. Ne-au doborât elicopterul. Am lucrat cu Iran timp de câteva luni și ar trebui să semneze acordul. Este un acord bun. Astăzi vom lovi puternic Iranul. Iranul nu poate avea o armă nucleară și nu o va avea și au căzut de acord cu asta. Tot ce trebuie să facă este să semneze documentul. Este complet negociat. Cred că vor dori să facă un acor”, spune Trump.

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