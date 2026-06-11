Numărul persoanelor strămutate forțat la nivel mondial, în scădere pentru prima dată în zece ani

„La sfârșitul anului 2025, numărul persoanelor forțate să fugă din cauza persecuțiilor, conflictelor, violențelor, încălcărilor drepturilor omului sau evenimentelor care perturbă grav ordinea publică (…) a scăzut la 117,8 milioane”, a anunțat agenția ONU.

Potrivit UNHCR, aceasta este prima scădere din ultimul deceniu, cu 5,4 milioane de persoane strămutate mai puțin față de sfârșitul anului 2024,potrivit Le Figaro.

Dintre aceste persoane strămutate, 58% erau strămutate intern în propria țară. Agenția afirmă că „această tendință se explică printr-o creștere accentuată a întoarcerii refugiaților și a persoanelor strămutate intern în unele dintre cele mai mari crize de strămutare din lume, inclusiv în Afganistan, Republica Democrată Congo, Sudan și Siria”.

„Multe dintre aceste returnări nu au avut loc în condiții sigure și stabile, ci sub diverse forme de presiune, în țări în care insecuritatea persistă, unde infrastructura a fost deteriorată și unde accesul la servicii de bază și oportunități economice rămâne foarte limitat”, a avertizat presa Înaltul Comisar pentru Refugiați, Barham Salih.

9 milioane de solicitanți de azil

În ceea ce privește solicitanții de azil, numărul de noi cereri individuale a depășit numărul de decizii emise, ceea ce a dus la o creștere cu 645.300 a numărului de solicitanți care așteaptă o decizie, aducând totalul global la aproape 9 milioane. „Solicitanții de azil trebuie să aibă acces la proceduri corecte și eficiente pentru a-și examina cererile de protecție. Persoanele care fug de conflicte, persecuții și violență trebuie să aibă căi eficiente pentru a solicita refugiu ”, a cerut Barham Salih. Agenția a estimat, de asemenea, că numărul de persoane apatride la nivel mondial va ajunge la 4,5 milioane până la sfârșitul anului 2025, cu 3% mai mult decât cu un an mai devreme.

UNHCR a stabilit că numai în 2025, aproape 5,4 milioane de persoane au fost forțate să fugă din țara lor pentru a căuta refugiu în altă parte, cel mai adesea în statele vecine. Opt țări singure au reprezentat aproape șase din zece persoane strămutate transfrontaliere: Sudan (952.700), Ucraina (788.100), Venezuela (455.300), Sudanul de Sud (232.800), Burkina Faso (221.300), Afganistan (191.400), Mali (177.200) și Myanmar (165.400). În ceea ce privește returnările, care au ajuns la peste 14,7 milioane de persoane în 2025, 92% fiind concentrate în șase țări: Republica Democrată Congo (3,6 milioane), Sudan (3,6 milioane), Siria (3,3 milioane), Afganistan (2 milioane), Ucraina (718.300) și Birmania (415.200).

În plus, numărul refugiaților care sosesc în țările de relocare, care în 2024 a atins cel mai înalt nivel din ultimii cel puțin patruzeci de ani, a scăzut în 2025, în principal din cauza scăderii numărului de refugiați în principalele țări gazdă, în special în Statele Unite. Această scădere vine în contextul în care UNHCR a estimat că 2,9 milioane de refugiați ar avea nevoie de relocare în 2025, „ilustrând decalajul tot mai mare dintre nevoi și soluțiile disponibile ” .

La începutul anului 2026, mai multe crize au influențat tendințele globale în ceea ce privește strămutarea forțată, cum ar fi în Liban (1 milion de persoane strămutate în interiorul țării) și Iran (3,2 milioane). Aceste conflicte au dus, de asemenea, la o creștere a numărului de persoane repatriate în condiții dificile.

Situația de securitate deteriorată în țările de azil

Astfel, până la mijlocul lunii mai 2026, aproximativ 549.800 de sirieni și 678.500 de afgani se întorseseră în țările lor de origine din diverse țări, adesea din cauza deteriorării situației de securitate din țările lor de azil, în special în Liban și Iran.

Într-o declarație adresată presei la Geneva, Barham Salih și-a anunțat obiectivul de a reduce cu peste jumătate numărul refugiaților în următorul deceniu. Ideea, a explicat el, este de a dezvolta în continuare oportunitățile de returnare voluntară, relocare și vize umanitare, trecând de la asistența umanitară tradițională la abordări care promovează autonomia economică a refugiaților. „Trebuie să facem statele membre, diversele părți interesate și țările gazdă să înțeleagă că, dincolo de asistența imediată, există o cale către o situație mai sustenabilă ”, a explicat Salih.

Potrivit UNHCR, numărul persoanelor strămutate forțat la nivel mondial a rămas în general stabil la sfârșitul lunii aprilie 2026 față de sfârșitul anului 2025, la aproximativ 117-118 milioane