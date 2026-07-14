Ce sume vor primi jucătorii naționalei Spaniei dacă vor câștiga Mondialul

Potrivit unui avocat specializat în dreptul muncii, fiecare jucător al naționalei ar putea primi peste 600.000 de euro brut dacă „La Roja” va cuceri trofeul.

Avocatul Enrique Díaz explică faptul că fotbaliștii selecționați sunt considerați angajați ai Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), iar primele pentru performanță funcționează ca orice bonus acordat unui salariat pentru îndeplinirea unor obiective.

Suma exactă nu a fost confirmată oficial de federație.

În cazul în care Spania va cuceri titlul, Federația va încasa un premiu uriaș din partea FIFA.

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