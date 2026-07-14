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Ce sume vor primi jucătorii naționalei Spaniei dacă vor câștiga Mondialul

Spania va juca marți seara, de la ora 22.00, pentru un loc în marea finală a Campionatului Mondialului contra Franței. Calificarea în finală aduce nu doar șansa unui nou titlu mondial, ci și bonusuri financiare fabuloase pentru fotbaliști.
Ce sume vor primi jucătorii naționalei Spaniei dacă vor câștiga Mondialul
Sursa foto: Diego Radames / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Cosmin Pirv
14 iul. 2026, 17:52, Sport
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Potrivit unui avocat specializat în dreptul muncii, fiecare jucător al naționalei ar putea primi peste 600.000 de euro brut dacă „La Roja” va cuceri trofeul.

Avocatul Enrique Díaz explică faptul că fotbaliștii selecționați sunt considerați angajați ai Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), iar primele pentru performanță funcționează ca orice bonus acordat unui salariat pentru îndeplinirea unor obiective.

Suma exactă nu a fost confirmată oficial de federație.

În cazul în care Spania va cuceri titlul, Federația va încasa un premiu uriaș din partea FIFA.

Detalii pe mediafax.ro/es.

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