Cupa Mondială: Ce echipe câștigă la capitolul stil

Au fost analizate de la ținutele pe care jucătorii le poartă pentru a ajunge la antrenamente până la costumele purtate în avion și echipamentul de antrenament.

De la ultimul turneu din 2022, influența modei asupra fotbalului a crescut vertiginos, brandurile colaborând cu jucătorii și cluburile, iar stilul personal al jucătorilor influențând ceea ce poartă tinerii, adesea datorită imaginilor de pe Instagram.

Acest fenomen va crește și mai mult la Cupa Mondială, unde jucători precum vedeta spaniolă Lamine Yamal, olandezul Virgil van Dijk și Koundé, au postat deja ținute pe conturile lor de Instagram.

„Moda a căpătat o importanță pe care nu a avut-o înainte”, spune Mahalia Chang, redactorul de stil al revistei GQ, citată de The Guardian. „Îi vedem mai des pe jucători și, inconștient sau nu, acordăm mai multă importanță ținutelor lor, iar eu cred că ei sunt conștienți de acest lucru”.

Chang îi indică pe Yamal și pe Van Dijk ca jucători de urmărit în cadrul turneului.

Iată principalele echipe care trebuie urmărite:

Olanda

O marcă olandeză de streetwear colaborează deja cu echipa la Cupa Mondială. Imprimeurile îndrăznețe în portocaliu și negru, cu lei și lanțuri au fost deja purtate de căpitanul echipei, Van Dijk, pe coperta revistei Fantastic Man și la un meci amical de pregătire împotriva Algeriei.

SUA

În calitate de antrenor al echipei SUA, Mauricio Pochettino poartă de obicei un costum lejer, cu sacoul deschis și un tricou pe dedesubt. Când jucătorii americani au fost prezentați la acest turneu, erau îmbrăcați în mod similar.

Anglia

Jude Bellingham nu a fost niciodată genul de om care să-și asume riscuri mari în materie de modă. Dar, la fel ca colegul său de la Real Madrid, Mbappé, arată întotdeauna impecabil. În timp ce alți coechipieri poartă haine de sport ușor șifonate sau treningul oficial al Angliei, el a apărut într-un ansamblu bej de bun gust și a făcut ca puloverele fără mâneci să pară o opțiune viabilă la o temperatură de aproape 30 de grade.

Spania

Un celebru brand spaniol colaborează acum cu echipa națională pentru costume. Modelele în cauză, purtate de jucători precum Nico Williams și Pedri, sunt, prin urmare, mult mai avangardiste decât majoritatea costumelor fotbaliștilor, cu pantaloni largi și jachete cu un singur nasture.

Germania

Ținutele de călătorie ale echipei Germaniei au fost variate, dar toate au respectat aceeași temă – fie că a fost vorba de pantaloni-salopetă, pantaloni chino, pulovere elegante sau tricouri albe, toate într-o paletă de culori formată din albastru închis, bej și alb.

Franța

S-a vorbit mult despre stilul deosebit al echipei franceze în timpul liber. Deși acum trebuie să poarte echipamentul de antrenament regulamentar în cea mai mare parte a timpului, există totuși detalii demne de remarcat. Adidașii asigură că Les Bleus își lasă amprenta, chiar și în uniformă.

Japonia

La plecarea din Japonia, Samurai Blue purtau costume impecabile, cu veste ușor asimetrice. Jucătorul care s-a remarcat a fost fundașul Yuto Nagatomo, care a adăugat o bandă tradițională pe frunte, pentru a simboliza spiritul de luptă.