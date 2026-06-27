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Capul Verde scrie istorie la Mondial: s-a calificat în 16-imi după 0-0 cu Arabia Saudită. Spania câștigă grupa, Uruguay pleacă acasă

Capul Verde a obținut una dintre cele mai mari performanțe ale Cupei Mondiale 2026, după ce a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0, și s-a calificat în 16-imile competiției. În celălalt meci al Grupei H, Spania a învins Uruguay cu 1-0 și a terminat pe primul loc.
Capul Verde scrie istorie la Mondial: s-a calificat în 16-imi după 0-0 cu Arabia Saudită. Spania câștigă grupa, Uruguay pleacă acasă
Gabriel Negreanu
27 iun. 2026, 06:29, Sport
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Grupa H s-a încheiat cu Spania lider, cu 7 puncte, urmată de Capul Verde, care a adunat 3 puncte din trei egaluri. Uruguay și Arabia Saudită au terminat cu câte două puncte și au fost eliminate.

Spania și-a confirmat statutul de favorită într-un meci tensionat cu Uruguay. Unicul gol al partidei a fost marcat de Álex Baena, în minutul 42, după o fază controversată și o eroare a portarului Fernando Muslera. Uruguay a încercat să revină după pauză, dar nu a reușit să găsească golul care ar fi putut schimba calculele calificării.

În Houston, Capul Verde avea nevoie să nu piardă cu Arabia Saudită și a rezistat până la final. Echipa africană, aflată la prima participare din istorie la Cupa Mondială, a închis bine spațiile și a avut câteva momente bune pe contraatac. Arabia Saudită, obligată să câștige pentru a mai spera la calificare, nu a găsit soluții în fața unei defensive compacte.

Rezultatul a declanșat sărbătoarea în tabăra Capului Verde, care merge mai departe dintr-o grupă cu Spania și Uruguay. În faza următoare, Capul Verde va întâlni Argentina, în timp ce Spania va juca împotriva locului 2 din Grupa J.

Clasamentul final al Grupei H

  • Spania – 7 puncte
  • Capul Verde – 3 puncte
  • Uruguay – 2 puncte
  • Arabia Saudită – 2 puncte

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