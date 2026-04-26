Ce se știe până acum despre atacul de la Cina Corespondenților

Președintele Donald Trump se pregătea pentru discursul de la Cina Corespondenților, când șapte sau opt focuri de armă au fost trase din apropiere.
Trump a fost dat afară de la eveniment extrem de repede de către serviciile secrete, împreună cu soția sa și cu alți membri ai staff-ului.
Ulterior, au început să de adune detalii despre incident, mai ales că atacatorul a fost arestat.
Ce știm până acum
- Președintele Donald Trump a declarat că un suspect „înarmat cu mai multe arme” a atacat un punct de control de securitate înainte ca focurile de armă să fie trase.
- Atât Trump cât și membrii cabinetului său a fost evacuați de urgență de pe scenă, iar membrii cabinetului său sunt în siguranță în urma atacului, au declarat surse citate de CNN.
- Suspectul, care se află în arest, va fi pus sub acuzare în curând, a declarat procurorul general interimar Todd Blanche. Autoritățile l-au identificat ca fiind un bărbat de 31 de ani din California, au declarat oficialii din domeniul aplicării legii pentru CNN.
- Wolf Blitzer, jurnalist CNN, se afla în fața sălii principale de bal de la Washington Hilton când a văzut un bărbat înarmatdeschizând focul la pământ, la doar câțiva metri distanță. El se număra printre zecile de participanți care s-au adăpostit în timp ce forțele de ordine se apropiau de eveniment.
- Un agent al Serviciilor Secrete ale SUA a fost împușcat în echipamentul de protecție și a fost spitalizat, au declarat surse.