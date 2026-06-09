Trei persoane rănite într-un atac cu cuțitul la o școală din Manchester. O elevă de 14 ani a fost arestată

Incidentul a avut loc la o școală din cartierul Blackley, în nordul orașului Manchester. Poliția a transmis că trei persoane au fost rănite, scrie BBC.

Victimele sunt un băiat și o fată, ambii în vârstă de 14 ani, și un profesor de 27 de ani. Cei trei au fost transportați la spital și se află în stare stabilă. Rănile lor nu sunt considerate grave.

O elevă de 14 ani a fost arestată sub suspiciunea de vătămare corporală gravă.

După incident, elevii au fost ținuți în clase, iar școala a anunțat că va rămâne închisă până la finalul zilei. Serviciile de urgență au rămas la fața locului, iar polițiștii acordă sprijin conducerii școlii.

Poliția din Manchester a precizat că nu există indicii privind o amenințare mai largă pentru elevi și personalul școlii.