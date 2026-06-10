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Fifor atacă dur PNL și USR: România este ținută captivă de partide care se agață de putere cu orice preț

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat un nou atac la adresa PNL și USR, pe care le acuză că se agață de putere și blochează formarea unei soluții politice pentru România.
Fifor atacă dur PNL și USR: România este ținută captivă de partide care se agață de putere cu orice preț
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
10 iun. 2026, 12:03, Politic
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Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că reprezentanții celor două partide refuză să accepte „verdictul democratic” și continuă să își mențină influența în administrația publică, în ciuda schimbărilor politice produse în ultimele luni.

„Refuză să accepte verdictul democratic, refuză să înțeleagă mesajul transmis de reprezentanții românilor și continuă să se agațe de putere cu o înverșunare greu de imaginat”, afirmă Fifor.

Potrivit liderului PSD Arad, menținerea actualului blocaj politic afectează direct economia și capacitatea statului de a adopta măsuri necesare pentru gestionarea problemelor cu care se confruntă România.

Fifor susține că PNL și USR urmăresc exclusiv păstrarea funcțiilor și a influenței politice, în detrimentul interesului public. El îi acuză pe reprezentanții celor două formațiuni că au creat rețele de interese în administrație și că refuză orice variantă politică ce le-ar putea diminua pozițiile de putere.

„România plătește din greu nota acestei încăpățânări politice. O țară blocată, o economie afectată, investiții întârziate, inflație, taxe mai mari, putere de cumpărare în scădere și o nesiguranță care apasă tot mai greu asupra cetățenilor”, a scris acesta.

Social-democratul mai afirmă că PNL și USR vor continua să prelungească actuala situație atât timp cât acest lucru le permite să își conserve privilegiile și influența politică.

În opinia lui Mihai Fifor, o eventuală perspectivă a unor alegeri anticipate ar putea determina cele două partide să renunțe la actuala strategie politică. Până atunci însă, susține liderul PSD Arad, cetățenii sunt cei care suportă consecințele blocajului politic.

„Pentru ei, interesul național este doar o temă din punctajul de partid recitat seară de seară prin studiourile de televiziune. În realitate, singura prioritate este conservarea puterii și protejarea rețelei de interese construită în jurul acesteia”, a mai transmis Fifor.

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