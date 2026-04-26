Cina Corespondenților / Martor ocular spune că un bărbat înarmat se afla în afara zonei de securitate când s-au auzit împușcăturile

Un participant la eveniment, a declarat pentru CNN că bărbatul înarmat trecuse de punctul de control de securitate când l-a văzut căzând, după ce fusese împușcat.

Acesta a spus că l-a văzut pe bărbat, care purta o pușcă cu încărcătoare în jurul umărului, căzând la pământ după ce a fost împușcat de agenții de pază.

El a adăugat că a auzit trei focuri de armă trase asupra bărbatului

Nu este clar dacă bărbatul însuși a tras vreun foc de armă.

Informații de context

Focuri de armă au fost auzite la Cina Corespondenților, evenimentul organizat la Casa Albă, la care a participat și Donald Trump, potrivit news.sky.com.

Donald Trump a fost evacuat de urgență, împreună cu Melania Trump și alți membri ai staffului (Rubio inclusiv).

La scurt timp după incident, Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că atacatorul a fost reținut. Autoritățile au confirmat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani din California.

Trump a spus pe rețeaua Truth Social că autorul atacului ar fi tras de la aproximativ 45 de metri de zona în care se afla.

Forțele de ordine au intervenit imediat

Jurnalistul Wolf Blitzer (CNN), aflat la fața locului, a relatat că a văzut un bărbat înarmat deschizând focul la sol, la doar câțiva metri de participanți, în fața sălii de bal a hotelului Washington Hilton.

Zeci de persoane s-au adăpostit imediat, în timp ce forțele de ordine au intervenit pentru a securiza zona.

Agent al Serviciilor Secrete, rănit

Un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite a fost împușcat în echipamentul de protecție în timpul intervenției și a fost transportat la spital. Potrivit surselor, starea acestuia nu este considerată critică.