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O rafinărie de petrol și o fabrică de echipamente electronice militare din Rusia, lovite în atacurile aeriene din cursul nopții

Ucraina a lansat în cursul nopții atacuri în adâncul teritoriului rus, lovind rafinăria de petrol Kuibyshev din Samara și fabrica VNIIR-Progress din Cheboksary, care produce componente utilizate la dronele Shahed și la rachetele rusești. Moscova a declarat că sistemele de apărare aeriană au doborât 326 de drone în 20 de regiuni și 12 în apropierea capitalei.
O rafinărie de petrol și o fabrică de echipamente electronice militare din Rusia, lovite în atacurile aeriene din cursul nopții
Sursă foto: X / Exilenova+
Daiana Rob
10 iun. 2026, 12:48, Știri externe
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Autoritățile din regiunea Samara, Rusia, au declarat în cursul nopții o alertă de rachetă, îndemnând locuitorii să se adăpostească. Deși guvernatorul Vyacheslav Fedorishchev nu a semnalat pagube, imaginile analizate de publicația independentă rusă Astra au arătat explozii și un incendiu la rafinăria de petrol Kuibyshev din Samara, potrivit Kyiv Post.

Rafinăria de petrol deținută de Rosneft este una dintre cele mai mari rafinării din regiune. Aceasta și-a întrerupt activitatea în urma unui atac cu drone din luna aprilie și a fost ținta unui alt atac și în ianuarie.

În Republica Ciuvașia, oficialii au confirmat un atac cu rachete asupra orașului Ceboksari. Potrivit șefului administrației regionale, Oleg Nikolayev, autoritățile evaluează numărul victimelor și pagubele aduse infrastructurii.

Potrivit Astra, atacul a vizat fabrica VNIIR-Progress, furnizor cheie de antene Kometa utilizate pentru a proteja dronele rusești Shahed de sistemele ucrainene de război electronic. De asemenea, fabrica produce și receptoare de satelit și antene de navigație pentru sistemele GLONASS, GPS și Galileo.

Modulele Kometa fabricate de această uzină sunt utilizate în dronele kamikaze – fără pilot, echipate cu explozibil. De asemenea sunt utilizate și în rachetele balistice Iskander, rachetele de croazieră Kalibr și bombele aeriene ghidate.

Alerte și în alte regiuni

În cursul nopții alerte de atacuri aeriene cu rachetă au fost declarate și în regiunile Kurgan, Chelyabinsk, Sverdlovsk și Penza, precum și în districtul autonom Yamalo-Nenets.

În altă ordine de idei, drone au lovit regiunea Vladimir din Rusia, provocând incendii la două obiective de infrastructură, a declarat guvernatorul Alexander Avdeyev. Acolo nu au fost înregistrate victime.

Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a declarat că apărarea aeriană rusă a doborât 12 drone care se apropiau de capitală, miercuri dimineața.

Potrivit ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană a interceptat și distrus 326 de drone ucrainene în 20 de regiuni în cursul nopții. Ministerul nu a raportat nicio interceptare de rachete.

 

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