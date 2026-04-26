Focuri de armă la Casa Albă, chiar în timpul Cinei Corespondenților / Trump a fost evacuat de urgență

Update 4.14

Un agent a anunțat prin radio că atacatorul a fost reținut, relatează CNN.

Update 4.00

Vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului lui Trump care erau și ei prezenți au fost, de asemenea, evacuați în grabă.

O sursă a declarat pentru CNN că Trump este în siguranță. Potrivit unui oficial al administrației, membrii Cabinetului sunt și ei bine.

Update 3.45:

Trump a fost evacuat de serviciile secrete, potrivit news.sky.com, care precizează că au fost auzite cinci împușcături.

President Trump evacuated from the White House correspondent dinner. Armed police on stage. No news yet on what's happening. — Fabian 🇺🇸 (@politicalfabian) April 26, 2026

Știrea inițială

Focuri de armă au fost auzite la Cina Corespondenților, evenimentul organizat la Casa Albă, la care a participat și Donald Trump, potrivit news.sky.com.

Revenim cu amănunte