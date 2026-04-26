Focuri de armă la Casa Albă, chiar în timpul Cinei Corespondenților / Trump a fost evacuat de urgență

Focuri de armă la Casa Albă, chiar în timpul Cinei Corespondenților / Trump a fost evacuat de urgență

Cinci focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul istoricului eveniment Cina Corespondenților. Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete și este în siguranță.
Focuri de armă la Casa Albă, chiar în timpul Cinei Corespondenților / Trump a fost evacuat de urgență
Luiza Moldovan
26 apr. 2026, 03:39, Știri externe

Update 4.14

Un agent a anunțat prin radio că atacatorul a fost reținut, relatează CNN.

Update 4.00

Vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului lui Trump care erau și ei prezenți au fost, de asemenea, evacuați în grabă.

O sursă a declarat pentru CNN că Trump este în siguranță. Potrivit unui oficial al administrației, membrii Cabinetului sunt și ei bine.

Update 3.45:

Trump a fost evacuat de serviciile secrete, potrivit news.sky.com, care precizează că au fost auzite cinci împușcături.

Știrea inițială

Focuri de armă au fost auzite la Cina Corespondenților, evenimentul organizat la Casa Albă, la care a participat și Donald Trump, potrivit news.sky.com.

