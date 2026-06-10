Zelenski reia apelul pentru aderarea Ucrainei la NATO la summitul nordic-baltic din Estonia

Într-o conferință de presă susținută alături de președintele Estoniei, Alar Karis, Zelenski a declarat că Europa are nevoie de o Ucraină capabilă să se apere și a subliniat că locul țării sale este în cadrul Alianței Nord-Atlantice, scrie TVPWorld.

La rândul său, Karis și-a exprimat susținerea pentru viitoarea aderare a Ucrainei la NATO, iar liderii statelor nordice și baltice au reafirmat, într-o declarație comună, sprijinul pentru obiectivele euro-atlantice ale Kievului.

Zelenski le-a cerut partenerilor occidentali să mențină eforturile diplomatice, să continue acordarea de asistență militară și financiară și să avanseze procesul de deschidere a tuturor capitolelor de negociere necesare aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Summitul are loc într-un moment în care Kievul caută garanții suplimentare de securitate și o integrare mai profundă în structurile occidentale, pe fondul continuării războiului declanșat de Rusia.

Statele nordice și baltice se numără printre cei mai vocali susținători ai Ucrainei, pledând constant pentru menținerea ajutorului acordat Kievului, intensificarea presiunilor asupra Moscovei și conturarea unei perspective mai clare privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO.