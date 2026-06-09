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Kelemen Hunor, despre miniștrii propuși: De ce să se expună la un vot negativ? Rămân cu niște răni

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, că persoanele propuse în Guvernul Tomac ar putea renunța la nominalizări dacă nu există o majoritate parlamentară.
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Alexandra-Valentina Dumitru
09 iun. 2026, 22:24, Politic
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Liderul UDMR a arătat, la TVR Info, că pe lista prezentată se află oameni din mediul academic și profesional, care nu au o carieră politică și care s-ar putea expune inutil unui eșec parlamentar.

„Dacă nu există o susținere parlamentară, nu există o majoritate, acești oameni care mâine trebuie să se întoarcă la instituțiile lor, la job-ul lor, de ce să se expună la un vot negativ chiar în comisii? Că nu merită”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen spune că „nu merită nici rectorul ASE, nu merită nici Papahagi, nici ceilalți, nu merită nici ambasadorul de la NATO, nici Luca Niculescu să primească un vot negativ în comisie, după aceea și în Plen”.

Liderul UDMR a sugerat că, în lipsa unei majorități clare, lista de miniștri s-ar putea modifica în ultimul moment.

„S-ar putea să nu existe o listă în ultimul moment, în ultima clipă, să spună oamenii: ok, noi am acceptat să fim nominalizați în perspectiva unei susțineri parlamentare. Dacă nu există această susținere parlamentară, de ce să merg eu mai departe? Oricum nu o să fiu ministru și o să mai rămân și cu niște răni”.

Potrivit liderului UDMR, un astfel de eșec poate fi gestionat mai ușor de un politician decât de o persoană care provine din afara vieții politice.

„Pentru un om politic, dacă există urme de lupte politice, nu e o problemă. Chiar e de dorit. Dar pentru unul care nu avea și nu are ambiții politice, doar a acceptat o astfel de responsabilitate în eventualitatea unei majorități, de ce?”, a declarat Kelemen.

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