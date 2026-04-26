Cine este bărbatul care a deschis focul la cina corespondenților de la Casa Albă

Suspectul arestat în urma atacului armat produs sâmbătă la cina corespondenților de la Casa Albă a fost identificat de autorități drept Cole Tomas Allen.
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 09:40, Știri externe

Allen, în vârstă de aproximativ 31 de ani, este rezident în Torrance, California, un oraș de coastă din zona South Bay, lângă Los Angeles, situat pe malul golfului Santa Monica, potrivit Reuters.

Șeful poliției din Districtul Columbia a declarat că anchetatorii cred că suspectul era cazat la hotelul Washington Hilton, unde avea loc cina anuală, însă motivul atacului nu a fost încă stabilit.

Postări de pe Facebook care par a-i aparține arată că a fost desemnat „Profesorul lunii” în decembrie 2024 de biroul din Torrance al C2 Education, un serviciu privat de pregătire pentru teste și meditații destinat elevilor care se pregătesc de facultate.

Un profil LinkedIn pe numele suspectului îl descrie drept „inginer mecanic și informatician ca studii, dezvoltator independent de jocuri ca experiență, profesor din vocație”.

Potrivit profilului, a obținut o diplomă de licență în inginerie mecanică la Institutul de Tehnologie din California (Caltech) în 2017 și un master în informatică la Universitatea de Stat din California în 2025. Reprezentanții Caltech au confirmat că o persoană cu acest nume a absolvit în 2017.

Potrivit Secret Service, suspectul era înarmat cu o pușcă și a fost reținut după ce a deschis focul asupra unui agent în interiorul hotelului Washington Hilton, în apropierea sălii de bal unde avea loc evenimentul.

La cină participau oficiali de rang înalt, inclusiv președintele Donald Trump, soția sa Melania, vicepreședintele JD Vance și mai mulți membri ai cabinetului. Ancheta este în desfășurare.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Libertatea
Se mai poate consuma parizerul, dacă a stat 3 zile în frigider? După cât timp trebuie aruncat la gunoi
CSID
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor