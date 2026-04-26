Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după atacul de la Cina Corespondenților de la Casa Albă: Un atac nu doar asupra președintelui Trump, ci asupra democrației

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate față de Statele Unite ale Americii în urma atacului armat produs în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 apr. 2026, 15:49, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm atacul armat care a avut loc în timpul Cinei Corespondenților, subliniind totodată gravitatea unui astfel de atac. 

„România este astăzi ferm alături de Statele Unite. Atacul oribil de la Cina Corespondenților de la Casa Albă este un asalt nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației”, se arată în mesajul publicat de Nicușor Dan pe platforma X. 

Președintele a lăudat intervenția rapidă a forțelor de ordine în urma incidentului și și-a exprimat ușurarea privind siguranța președintelui Trump. 

„Suntem ușurați că Președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt în siguranță. Acțiunea rapidă a ofițerilor de aplicare a legii reflectă puterea instituțiilor americane”, mai transmite șeful de stat. 

În final, Nicușor Dan a condamnat violența politică și a reiterat solidaritatea României față de Statele Unite. 

„Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat puternic în cadrul NATO și un prieten al poporului american, își transmite întreaga solidaritate”, încheie liderul de la București. 

Mesajul președintelui vine ca urmare a atacului produs la Cina Corespondenților de la Casa Albă. 

