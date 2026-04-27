Trump descrie momentele evacuării în timpul incidentului de securitate: „Am vrut să văd ce se întâmplă”

Întrebat de jurnalista Norah O’Donnell despre imaginile care surprind intervenția rapidă a agenților de securitate, Trump a afirmat că reacția acestora a fost influențată și de faptul că el a încercat să înțeleagă ce se întâmplă în jurul său.
„Am vrut să văd ce se întâmplă și nu le-am făcut lucrurile foarte ușoare”, a declarat Trump. El a explicat că, inițial, zgomotele au părut similare celor obișnuite dintr-o sală de bal, însă ulterior a realizat că situația era mai gravă.
Potrivit președintelui, agenții de securitate l-au înconjurat rapid și au încercat să îl evacueze. Trump a spus că, în primele momente, le-a cerut să aștepte pentru a înțelege natura incidentului.
„Le spuneam: ‹Așteptați un minut, așteptați un minut. Lăsați-mă să văd ce se întâmplă›”, a relatat el.
Trump a precizat că, după ce a început să se deplaseze alături de agenți, aceștia i-au cerut să se lase la podea în timpul evacuării.
„Mergeam aproape drept, puțin aplecat, pentru că nu voiam să stau prea drept. Eram cam la jumătatea drumului când mi-au spus: ‹Vă rugăm să mergeți la podea›”, a spus Trump.
Președintele a adăugat că și soția sa, Melania Trump, s-a întins la podea la indicația agenților de securitate.
În timpul interviului, Trump a descris intervenția echipei de protecție drept una profesionistă, afirmând că a fost înconjurat de „oameni extraordinari” în timpul incidentului.
