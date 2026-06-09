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Armata israeliană a emis un ordin de evacuare forțată pentru locuitorii orașului libanez Tir

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene în limba arabă, Avichay Adraee, a emis cel mai recent ordin de evacuare forțată pentru locuitorii din Tir, al cincilea oraș ca mărime din Liban, înainte de atacuri.
Armata israeliană a emis un ordin de evacuare forțată pentru locuitorii orașului libanez Tir
Sursa foto: Ramiz Dallah / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
09 iun. 2026, 13:19, Știri externe
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„Avertisment urgent pentru locuitorii orașului Tir, inclusiv cartierul creștin, precum și pentru tabere și cartiere înconjurătoare”, a scris el, îndemnând locuitorii din orașul din sudul Libanului să „evacueze imediat” și să „se deplaseze spre nord, dincolo de râul Zahrani”, relatează The Guardian.

Atacurile vor fi efectuate deoarece Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului și vizează „frontul intern al Israelului”, a spus Adraee, dar aceste atacuri, care au loc aproape zilnic, sunt adesea raportate ca ucigând civili și distrugând infrastructura civilă.

Peste un milion de oameni au fost strămutați din cauza războiului Israelului împotriva Libanului, declanșând o criză umanitară și a refugiaților, ordinele generale de evacuare obligând oamenii să-și părăsească locuințele, adesea cu preaviz foarte scurt sau deloc. Mulți au puține resurse, acces limitat la servicii de bază, hrană, adăpost și asistență medicală.

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