Meloni cere Bruxelles-ului să renunțe la „reducerile” pentru unele state membre, altfel Italia va cere același lucru

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a lansat, joi, un avertisment în Parlamentul italian, conform Euronews.

Meloni a lansat un avertisment clar cu privire la așa-numitele „reduceri” anuale la contribuțiile naționale de care se bucură unele state membre. Dacă sistemul nu este abolit, Italia va cere „același privilegiu”, a transmis aceasta.

Răbdarea Romei a luat sfârșit

Premierul italian a avertizat Bruxelles-ul că răbdarea Romei a luat sfârșit, cu privire la plățile UE către unele state.

Cifrele pentru următorul cadru financiar multianual vor fi puse pe masa liderilor UE pentru prima dată la summitul de săptămâna viitoare, mai arată sursa.

Discuțiile se așteaptă să fie tensionate. Capitalele europene așteaptă așa-numita „cutie de negociere”, proiectul de text care va stabili cifrele și domeniile de cheltuieli.

Bătălia pentru bugetul pentru următorii șapte ani pune față în față tabere opuse.

Ce țări beneficiază de „reduceri”

Pe de o parte, se află așa-numitele țări „frugale”, conduse de Germania și Olanda, alături de Suedia, Danemarca și Austria. Ele beneficiază în prezent de corecții de miliarde de euro la contribuțiile lor și se opun unui buget mai mare, din cauza presiunii asupra finanțelor publice naționale. Acest bloc insistă asupra unor reduceri liniare, generalizate, potrivit sursei.

Pe de altă parte, Italia este aliniată grupului informal care se autointitulează „Prietenii Coeziunii”. Aceasta este o alianță ce cuprinde 16 țări, inclusiv Polonia, Spania și Portugalia. Ele se opun reducerilor bugetului regional și solicită eliminarea definitivă a rambursărilor.

Diplomații europeni se așteaptă ca noul proiect al Comisiei să includă reduceri modeste, generalizate, dar nu și reduceri drastice.

Problema rambursărilor nu e o noutate

Tensiunile legate de rambursări nu sunt o noutate. În decembrie, Roma a amenințat că va bloca deciziile Consiliului European dacă mecanismul de rambursare nu era eliminat din discuții. Mecanismul reapăruse într-un text de negociere al președinției daneze, conform aceleiași surse.

Meloni a precizat, de asemenea, că Italia nu se va lega de termene limită artificiale. Țara va semna acordul doar după ce se va ajunge la cel mai bun compromis posibil.