Marș cu mii de persoane la Lyon, după uciderea unui activist de extremă dreapta

„Momentul Charlie Kirk al Franței”

Marșul a avut loc la o săptămână după ce Quentin Deranque și-a pierdut viața. Acesta a încetat din viață sâmbătă, 14 februarie, după ce a fost agresat fizic pe 12 februarie. Potrivit relatărilor din anchetă și martorilor citați, tânărul ar fi fost atacat de un grup radical de stânga. În urma bătăii, Deranque ar fi suferit o hemoragie cerebrală, iar deși ar fi refuzat inițial transportul la spital, a fost preluat ulterior.

fostul prim-ministru Dominique de Villepin a calificat uciderea lui Deranque drept „momentul Charlie Kirk al Franței”, făcând referire la activistul conservator american care a fost asasinat în luna septembrie a anul trecut, informează Reuters.

În urma decesului, poliția a început să ancheteze șapte persoane printre care și Jacques Elie Favrot, asistentul unui parlamentar din partidul de stânga, Franța Nesupusă. Partidul a condamnat public incidentul.

Mobilizare masivă și scandări împotriva „Antifa”

Pe fondul marșului, forțele de ordine au fost în alertă, în contextul în care Lyon este cunoscut drept un oraș cu o prezență semnificativă atât a grupărilor de extremă dreapta, cât și a celor de stânga radicală.

Marșul a fost organizat de activista anti-avort Aliette Espieux, iar mai multe grupări de extremă dreapta au anunțat că vor participa. Participanții la marș au scandat lozinci precum „Justiție pentru Quentin” și „Antifa asasin”, iar mulți dintre ei și-au acoperit fețele cu măști chirurgicale și ochelari de soare.

Manifestația a atras și mici demonstrații antifasciste, întrucât dintr-o clădire din apropiere a fost afișat un banner cu mesajul „Lyon este antifa”.

Reacția autorităților

Primarul orașului Lyon, Grégory Doucet, a încercat să împiedice desfășurarea marșului, susținând: „Am luptat împotriva violenței de extremă dreaptă în timpul mandatului nostru. Am reușit să închidem multe sedii, să închidem organizații pentru că știm că anumite persoane sunt violente și de aceea eram îngrijorați”.

Președintele Emmanuel Macron, a făcut apel la calm înainte de desfășurarea manifestațiilor și a anunțat că săptămâna viitoare va convoca o reuniune a guvernului pe tema grupărilor violente.