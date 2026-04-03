Pe măsură ce Kremlinul taie accesul la internet, VPN-urile devin esențiale în Rusia

Pe măsură ce autoritățile ruse au blocat anul trecut populara platformă de gaming Roblox, pe motiv că „justifică terorismul și conținutul LGBTQ”, tinerii au găsit rapid o soluție.

„Toată lumea de la școală are un VPN”, a spus un adolescent pentru The Moscow Times, sub protecția anonimatului. „Nu doar pentru aplicațiile de mesagerie, ci și pentru jocuri”.

VPN-urile, soluția de zi cu zi pentru ruși

Rețelele private virtuale (VPN) au devenit o necesitate de zi cu zi pentru milioane de ruși, pe măsură ce guvernul a restricționat platformele străine de social media, aplicațiile de mesagerie și presa independentă.

Deși autoritățile și-au intensificat eforturile de blocare, numărul utilizatorilor continuă să crească.

Rușii care folosesc internetul în prezent trebuie să se descurce printre restricții tot mai extinse, numărul total al site-urilor aflate pe lista neagră a Kremlinului ajungând la 4,7 milioane.

Platforme majore precum Facebook, Instagram, YouTube și X sunt blocate din momentul în care țara a invadat Ucraina, în 2022.

Acest lucru, combinat cu restricțiile tot mai mari asupra aplicațiilor populare Telegram și WhatsApp, i-a împins pe mulți ruși către utilizarea constantă a VPN-urilor.

Un bărbat din Moscova a spus că a început să țină VPN-ul pornit permanent după ce Telegram a încetat să mai funcționeze în februarie, oprindu-l doar pentru a folosi aplicațiile controlate de stat, care de regulă nu funcționează cu VPN.

Este dificil de stabilit exact câți oameni folosesc VPN-uri în Rusia.

Unele estimări arată că Rusia ocupă locul al doilea la nivel mondial în utilizarea VPN-urilor, aproximativ 37,6% dintre utilizatorii de internet bazându-se pe acestea.

Moscova crește presiunea asupra VPN-urilor

Folosirea unui VPN în Rusia nu este ilegală. Însă autoritățile au vizat tot mai mult instrumentele care permit ocolirea restricțiilor online.

Ekaterina Mizulina, una dintre figurile emblematice ale cenzurii online din Rusia, a numit serviciile VPN „un portal spre iad”.

Din punct de vedere tehnic, autoritățile pot bloca VPN-urile prin introducerea adreselor serverelor pe lista neagră.

Totuși, Rusia restricționează utilizarea VPN-urilor și prin multe alte metode. Legea rusă interzice promovarea serviciilor VPN, cu amenzi de până la 150.000 de ruble pentru persoane fizice și 500.000 de ruble pentru companii.

Costuri mai mari pentru accesul prin VPN

Separat, operatorii mobili ar putea percepe tarife de până la 150 de ruble pentru fiecare gigabyte care depășește pragul de 15 GB pe lună de trafic internațional realizat prin VPN, potrivit Forbes Russia.

„Internetul devine ceva ce doar cei bogați își mai pot permite”, a declarat expertul Eldar Murtazin pentru tabloidul pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda. „Cel mai probabil vor fi introduse tarife prohibitive pentru ca oamenii să renunțe la VPN-uri din motive financiare”.

Ministerul Dezvoltării Digitale le-a cerut marilor platforme, inclusiv băncilor, să blocheze utilizatorii care accesează serviciile prin VPN.

În același timp, folosirea VPN-urilor este tratată ca factor agravant în dosarele penale.

Autoritățile ruse au afirmat în repetate rânduri că o interdicție totală a VPN-urilor nu este luată în calcul, dar au sugerat că ar permite doar VPN-uri licențiate de FSB, care să nu ocolească restricțiile.

În același timp, sancțiunile occidentale legate de războiul din Ucraina, precum blocarea Visa și MasterCard, fac mai dificilă obținerea unui VPN, au spus experții pentru The Moscow Times.

Întreruperile de internet lovesc zeci de regiuni

O metodă de a restricționa VPN-urile fără a consuma timpul și resursele necesare blocării fiecărui serviciu în parte este limitarea accesului la internet în sine, exact ceea ce autoritățile fac de peste un an.

Autoritățile din 83 de regiuni ale Rusiei au impus cel puțin o dată întreruperi ale internetului mobil din mai 2025, invocând de regulă motive de securitate, precum atacurile cu drone ucrainene.

Regiunile de graniță, precum Belgorod, Kursk și Rostov, au avut perturbări în peste 70% dintre zile.