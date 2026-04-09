Locuitorii din sudul Beirutului, evacuați. Armata israeliană anunță noi atacuri asupra grupării Hezbollah

Locuitorii din sudul Beirutului, evacuați. Armata israeliană anunță noi atacuri asupra grupării Hezbollah

Armata israeliană emis, joi, un alt ordin de evacuare pentru locuitorii suburbiilor din sudul Beirutului. Armata anunță noi atacuri asupra grupării militante Hezbollah.
Locuitorii din sudul Beirutului, evacuați. Armata israeliană anunță noi atacuri asupra grupării Hezbollah
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
09 apr. 2026, 16:55, Știri externe

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), i-au avertizat pe cetățenii din sudul Libanului că vor desfășura „atacuri iminente” și le-a cerut acestora să-și evacueze locuințele, informează Gulf News.

„Forțele de Apărare ale Israelului continuă să acționeze și să lovească infrastructura militară aparținând organizației teroriste Hezbollah în diverse zone din suburbiile sudice. IDF nu intenționează să vă facă rău și acționează doar împotriva agenților Hezbollah și a țintelor militare. Prin urmare, pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să evacuați imediat”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, Avichay Adraee, pe X.

Reamintim că sudul Libanului este considerat de mult timp un bastion al grupării militante Hezbollah, acesta fiind și motivul pentru care Libanul a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu.

SUA și Israel au precizat că Libanul nu este parte a armistițiului temporar al conflictului din Orientul Mijlociu.

