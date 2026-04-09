Încă o înregistrare Ungaria-Rusia. Lavrov îi cere lui Szijjártó un document despre aderarea Ucrainei la UE

O altă conversație între Lavrov și Szijjarto a fost publicată de Nexta. Sursa menționată a prezentat și transcrierea discuției care pare să demonstreze faptul că oficialii maghiari au oferit rușilor documente și informații din interiorul UE.

Discuția a avit loc pe 2 iulie 2024. Cei doi au discutat despre aderarea ucrainenilor la UE, iar Szijjarto pare să ajute Rusia să găsească un motiv pentru a bloca negocierile sub pretextul „discriminării minorităților naționale în Ucraina”.

„Lavrov: Am sunat să vă întreb despre compromisul la care ați ajuns cu UE în ceea ce privește deschiderea negocierilor cu Ucraina privind aderarea.

Szijjártó: Da, da.

Lavrov: Și au existat rapoarte conform cărora formulările privind minoritățile naționale au jucat un rol decisiv.

Szijjártó: Absolut, exact asta s-a întâmplat.

Lavrov: Încercăm să obținem chiar acel document…

Szijjártó: Oh, ți-l voi trimite, nu este o problemă.

Lavrov: Pentru că ceea ce s-a raportat — formulările spuneau că Ucraina ar trebui să respecte drepturile tuturor minorităților naționale.

Szijjártó: Absolut, absolut, exact asta s-a întâmplat, pentru că, știți, poziția mea este că, atunci când vine vorba de minoritățile naționale, deși, desigur, îi apăr pe maghiari, nu poate exista nicio discriminare, pentru că dacă există discriminare împotriva unuia, mâine ar putea exista discriminare împotriva altora.

Lavrov: Exact. După cum am discutat mai devreme.

Szijjártó: Absolut, absolut.

Lavrov: Ei bine, Peter, dacă îmi poți trimite documentul, îți voi fi foarte recunoscător.

Szijjártó: Desigur. O voi face imediat. Îl voi trimite ambasadei mele de la Moscova, iar ambasadorul meu îl va trimite șefului administrației dumneavoastră și va fi la dispoziția dumneavoastră.”

Convorbiri dezvăluite pe bandă rulantă

Mai multe convorbiri dintre oficialii maghiari și ruși au ajuns recent în presă. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán i-a spus președintelui rus Vladimir Putin că este gata să ajute „în orice fel”, oferindu-se chiar să găzduiască un summit Rusia-SUA la Budapesta pentru a aborda războiul din Ucraina.

„În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră”, ar fi spus liderul maghiar.

De asemenea, Orbán s-a comparat cu un șoarece care ajută un leu, ceea ce i-a stârnit râsul lui Putin.

Anterior, au fost publicate și alte înregistrări ale conversațiilor dintre miniștrii de externe din Rusia și Ungaria, Serghei Lavrov și Peter Szijjarto. Într-una dintre conversații, Lavrov a solicitat ridicarea sancțiunilor împotriva unei rude a oligarhului Alisher Usmanov. Szijjarto a răspuns că Ungaria, împreună cu Slovacia, pregătește deja o propunere corespunzătoare. Ulterior, ruda a fost eliminată de pe lista sancțiunilor.

La sfârșitul uneia dintre conversațiile înregistrate și publicate, Peter Szijjarto a menționat o vizită la noul sediu al Gazprom adăugând că „sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”.

Conform unor oficiali europeni, stilul de comunicare al lui Szijjarto cu Lavrov amintește mai mult de un contact între o „sursă și un intermediar” decât de o conversație între politicieni egali.

Totodată, s-a mai relatat că Ungaria ar fi putut transmite Moscovei detalii despre discuții private dintre liderii UE.